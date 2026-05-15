Трамп назвал виновного в «упадке» США

Трамп согласился со словами Си Цзиньпина об упадке США, обвинив в нем Байдена
Jacquelyn Martin/AP

Президент Дональд Трамп согласился со словами председателя КНР Си Цзиньпина об упадке США, обвинив в таком положении страны бывшего главу государства Джо Байдена. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на соцсети Трампа.

Как отмечается в материале, пытаясь объяснить комментарии председателя КНР Си Цзиньпина, Трамп обвинил бывшего президента Байдена и его администрацию в «упадке» США.

«Когда президент Си Цзиньпин очень изящно назвал Соединенные Штаты, возможно, страной, находящейся в упадке, он имел в виду огромный ущерб, который мы понесли за четыре года правления сонного Джо Байдена и администрации Байдена, и в этом отношении он был на 100% прав», — написал Трамп.

Как сообщает The Hill, Трамп не указал на конкретное высказывание Си Цзиньпина. Однако публикация появилась после того, как его китайский коллега во вступительном слове на двусторонней встрече США и Китая задал вопрос, смогут ли две страны преодолеть «ловушку Фукидида» — теорию, согласно которой, когда восходящая держава угрожает вытеснить устоявшуюся, может начаться война.

13 мая начался государственный визит Трампа в Китай — первый за последние девять лет со времен его первого президентского срока в 2017 году.

Вместе с ним в Пекин прибыли известные бизнесмены, чтобы попытаться заключить выгодные контракты с китайской стороной. В эту делегацию американских предпринимателей вошли глава Tesla и SpaceX Илон Маск, уходящий гендиректор Apple Тим Кук, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, а также топ-менеджеры Boeing, Goldman Sachs, Citigroup, Mastercard и других ведущих компаний.

