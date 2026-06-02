Трамп нецензурно высказался в адрес премьера Израиля

Axios: Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху из-за Ливана
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора резко обрушился на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, во время звонка Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и обвинил его в неблагодарности. Кроме того, глава Белого дома, перейдя на крик, спросил у Нетаньяху, что тот творит.

«Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль», — предположительно заявил Трамп.

1 июня президент США объявил о достигнутом соглашении о прекращении огня в Ливане, которое было согласовано с Биньямином Нетаньяху и руководством шиитского движения «Хезболла».

Согласно предложенному механизму, израильские войска должны прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а «Хезболла» обязуется воздерживаться от атак на Израиль. В дальнейшем планируется распространить режим прекращения огня на всю территорию Ливана.

Ранее Иран назвал условия для возобновления переговоров с США.

 
