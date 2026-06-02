Оскорбившая жену Макрона журналистка Оуэнс примет участие в ПМЭФ

ТАСС: американская журналистка Оуэнс не будет модератором пленарной сессии ПМЭФ
Американская журналистка Кэндис Оуэнс, прибывшая в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), не будет модератором пленарной сессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что Оуэнс примет участие в пленарной сессии ПМЭФ в качестве гостя.

2 мая агентство РИА Новости сообщило, что Оуэнс выступит на сессии «Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров». Вместе с ней в дискуссии должны были принять участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

В апреле президент США Дональд Трамп раскритиковал Оуэнс за «нападки» на жену президента Франции Брижит Макрон. Политик отметил, что у журналистки «чрезвычайно низкий IQ».

23 июля газета Financial Times писала, что Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной.

Ранее Оуэнс уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву.

 
