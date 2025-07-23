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Макрон лично подал в суд на блогера из США из-за слов о первой леди Франции

FT: Макрон подал в суд на блогера из США, назвавшую его супругу мужчиной
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Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит подали иск в суд на американскую журналистку и блогера Кэндис Оуэнс, которая назвала первую леди Франции мужчиной. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

Иск Макронов на 218 страницах был подан в штате Делавэр. В нем Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых, клеветнических и надуманных вымыслов», основным из которых является утверждение о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье. Кроме того, Оуэнс также заявляла, что французский президент и его жена — кровные родственники, а сам Эммануэль Макрон является продуктом эксперимента ЦРУ над людьми или аналогичной правительственной программы «контроля над сознанием».

В иске отмечается, что Оуэнс отказывалась опровергнуть клевету в адрес Макронов, мало того, она систематически подтверждала ее. Поэтому обращение в суд стало для президента Франции и его супруги единственным возможным способом отстоять свою честь и достоинство. Адвокат Макронов Томас Клэр заявил, что французский президент и первая леди готовы приехать в Делавэр, чтобы лично присутствовать на судебном процессе.

Financial Times подчеркивает, что Макронам предстоит столкнуться с серьёзными юридическими трудностями, поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать реальный злой умысел ответчика.

2 июля Оуэнс заявила, что президент США Дональд Трамп просил ее свернуть расследование относительно половой принадлежности Брижит Макрон.

Ранее Макрон объяснил пощечину от жены.

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