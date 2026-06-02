Оценена роль России и Китая в конфликте Ирана и США

Newsweek: Иран в ответ на попытки США выиграть время укрепит связи с РФ и КНР

Иран в ответ на попытки США выиграть время будет укреплять связи с Россией и Китаем. Об этом заявил глава аналитического центра «Институт возрождения политики» в Тегеране Мехди Харратиян в интервью американскому журналу Newsweek.

«В ответ на такую стратегию Тегеран, естественно, будет стремиться к беспрецедентному укреплению отношений с Пекином и Москвой», — сказал эксперт.

По его словам, Иран таким способом сможет решить экономические проблемы и при необходимости подготовиться к возвращению к военному противостоянию.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Иран в условиях конфликта с США и Израилем получает различную поддержку со стороны России и Китая. По словам Аракчи, российская и китайская сторона поддерживают Иран «политически и иным образом».

2 июня стало известно об ультиматуме Ирана США. Как сообщил спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Багер Галибаф, Иран приостановит переговоры об урегулировании конфликта и вступит в прямое столкновение с врагом, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана.

Ранее Путин пообещал, что Россия останется надежным партнером Ирана.