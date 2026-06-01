Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за взвешенную позицию по ряду вопросов, вызывающих разногласия, за дружественный тон и поддержку. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства в Telegram-канале.

Российский лидер позвонил Пашиняну по случаю дня рождения последнего.

В ходе разговора лидеры двух стран также договорились продолжить обсуждения при удобном случае в формате встречи.

Отдельно в видеообращении по вопросам внешней политики в этот день Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой, поскольку они основываются на открытости и искренности.

29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

