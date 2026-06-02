Пашинян сообщил о разговоре с Путиным

Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с Путиным
Софья Сандурская/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся накануне, передает РИА Новости.

По словам Пашиняна, глава российского государства позвонил, чтобы поздравить его с днем рождения.

«С президентом РФ мы разговаривали, я поблагодарил за звонок. Мы поговорили о делах, и у нас состоялся позитивный разговор», — сказал премьер Армении.

Он также отметил, что лучшим шагом был бы отказ ограничений на экспорт в Россию армянской продукции, пояснив, что фитосанитария всегда была и должна быть, но сейчас этот вопрос, по его мнению, приобрел политическую окраску.

До этого Пашинян пообещал, что компенсирует фермерам понесенные убытки за урожай, который они не смогут ввезти в Россию из-за введенных Москвой ограничений. В своей речи он отметил, что во всех случаях «несправедливых препятствий для экспорта» в Россию фермерам будут выделяться субсидии, но уточнил, что и у армянских производителей бывают некачественные товары.

30 мая в Россельхознадзоре рассказали, что Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении отдельных видов ягод и свежих овощей. В перечень, на который распространяются меры, вошли томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

Ранее Пашинян оценил решение России об ограничении ввоза цветов из Армении.

 
