Захарова отреагировала на планы Кишенева присоединяется к Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Молдавии присоединиться к Румынии поглощением одной страны другой. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По ее мнению, Румыния хочет поглотить Молдавию с целью ликвидации идентичности молдавского народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды «братоубийственных конфликтов».

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду отметила, что вхождение Молдавии в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. В начале мая премьер-министр Молдавии Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Также министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выступил за объединение республики с Румынией.

Ранее в посольстве РФ заявили, что намерены не допустить эскалации между Приднестровьем и Молдавией.