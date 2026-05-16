В посольстве РФ намерены не допустить эскалации между Приднестровьем и Молдавией

В посольстве РФ в Кишиневе призвали Молдавию к конструктивному диалогу по поводу Приднестровья, передает ТАСС.

В диппредставительстве отвергли обвинения в том, что РФ «нарушает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», напомнили о массовой раздаче жителям гражданства Румынии и подчеркнули, что настроены не допустить эскалации в регионе.

«Полагаем важным проявить уважение к волеизъявлению жителей Приднестровья и возобновить конструктивный диалог на известной международно-правовой платформе «5+2» ???(Молдавия, Приднестровье, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, РФ, Украина и наблюдатели от Евросоюза и США. — «Газета.Ru»)», — заявили в российском посольстве.

Накануне президент Владимир Путин «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права» подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства России жителям региона.

По словам главы комиссии по внешней политике и международным связям, депутата Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрея Сафонова, это решение стало поддержкой жителей Приднестровья на фоне заявления президента Молдавии Майи Санду о возможности присоединения республики к Румынии.

Ранее дипломат назвал анекдотом слова об отправке в Приднестровье 10 тыс. российских солдат.