На Западе оценили шансы Украины на членство в НАТО

Надежды Украины вступить в НАТО в обозримой будущем мертвы. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на неназванные западные источники.

В статье обратили внимание, что предыдущий президент США Джо Байден скептически относился к вопросу вступления Украины в НАТО. При нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе с его враждебным отношением к этой идее надежды Киева и вовсе «погибли», считает автор материала.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна очень хочет вступить в НАТО, так как «это решило бы много проблем». При этом он признал, что Украину не готовы брать в альянс.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что желание Украины вступить в НАТО стало одной из причин начала специальной военной операции (СВО). Представитель Кремля напомнил, что Зеленский пришел к власти с лозунгами о мире, но продолжил нарушать минские договоренности и начал провоцировать конфликт. По словам Пескова, заход специалистов НАТО на украинские территории создавал угрозу для русских людей, проживающих на этих территориях, не говоря о геополитических аспектах этой ситуации и последствиях для безопасности России.

Ранее Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО.