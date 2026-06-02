Мединский рассказал, чем может гордиться молодежь современной России

Александр Кряжев/РИА Новости

Рывок России вперед с 1990-х годов является поводом для всеобщей и законной гордости, контраст с тем временем колоссален. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью медиапроекту «Эксперт», отвечая на вопрос, чем может гордиться молодежь «здесь и сейчас».

Он рассказал, что в начале 1990-х перед зданием Госдумы «была самая ходовая точка для девушек с пониженной социальной ответственностью», а на Тверской улице за перетяжками рекламы «трудно было разглядеть дома». Причем реклама приносила прибыль не городу и не государству. Кроме того, качество дорог было таким, что «страшно вспомнить», отметил Мединский.

Помощник президента РФ также раскрыл, что его первая зарплата после выпуска из МГИМО составляла $30 в месяц, и позволить себе «Сникерс» он смог спустя три месяца работы.

«А теперь посмотрите вокруг. И что? Нам нечем гордиться? Да, есть люди, впадающие в депрессию при отключении на пару часов мобильного интернета. Как же теперь заказать доставку лавандового рафа?! Но если серьезно, контраст с 1990-ми колоссален, и этот рывок России вперед — повод для нашей всеобщей и законной гордости», — сказал Мединский.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи, привел слова президента страны Владимира Путина о границах России, которые «нигде не заканчиваются». Он заявил, что эти слова являются «очень хорошими».

Медведев также сказал, что стратегические границы того или иного государства зависят от его политической мощи и «насколько далеко она простирается». Он отметил, что у слабеющих стран стратегические границы совпадают с географическими, а в случае России ситуация иная.

