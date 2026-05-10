Мединского позабавил приговор суда на Украине

На Украине понимают, что история является оружием. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, комментируя в Telegram-канале свой заочный приговор за издание учебника по истории РФ.

В своей публикации Мединский привел один из пунктов обвинения, который гласил, что «детям через учебные материалы навязывались тезисы о так называемых «братских народах».

«Кажется, такого приговора «за учебники» история еще не знала», — с иронией отреагировал помощник российского лидера, добавив в конце предложения смеющийся эмодзи.

8 мая Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил к 10 годам лишения свободы Владимира Мединского, а также ректора МГИМО МИД РФ Анатолия Торкунова за создание учебника по истории для 11 класса. В офисе генпрокурора Украины утверждают, что учебник «История России. 1945 год — начало XXI века», изданный в 2023 году под авторством Мединского и Торкунова, использовался как инструмент информационной борьбы на новых российских территориях. Кроме того, по заявлению Службы безопасности Украины (СБУ), авторы учебника «сфальсифицировали историю становления государства Украина».

Дела на Мединского и Торкунова были заведены по статьям «Оправдание вооруженной агрессии» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

