Дмитриев назвал ПМЭФ символом победы суверенного сотрудничества

Суверенное сотрудничество победило глобализм. На это указывает участие более чем 130 стран в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в соцсети X заявил специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.

«Более 130 стран будут представлены на ПМЭФ на этой неделе, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», — написал он.

31 мая Дмитриев заявил, что Россия рассчитывает на участие крупной делегации немецких компаний в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Таким образом он отреагировал на публикации немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die Zeit о том, что крупные компании из Германии продолжают работать на территории России и планируют посетить ПМЭФ.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что западные бизнесмены подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но не афишируют это.

Ранее в Кремле рассказали, какие компании не пустят обратно в Россию.