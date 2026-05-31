Дмитриев рассказал о представителях немецкого бизнеса на ПМЭФ

Россия рассчитывает на участие крупной делегации немецких компаний в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Россия с нетерпением ждет крупную делегацию немецких компаний на Санкт-Петербургском экономическом форуме, а также продолжение делового диалога и партнерств. Немецкие бизнес-лидеры показывают правильный пример немецким политикам и бюрократам», — написал Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал публикации немецких изданий Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die Zeit о том, что крупные компании из Германии продолжают работать на территории России и планируют посетить ПМЭФ.

До этого директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что западные бизнесмены подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме, но не афишируют это.

Ранее в Кремле рассказали, какие компании не пустят обратно в Россию.