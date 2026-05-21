Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В МИД РФ заявили, что западный бизнес по-тихому регистрируется на ПМЭФ

МИД РФ: западный бизнес не афиширует свои заявки на участие в ПМЭФ
Сергей Коньков/Фотобанк «Росконгресс»

Западные бизнесмены подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но не афишируют это, рассказал РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что, несмотря на регистрацию, западные участники могут не выступать на мероприятии, но «проводят какие-то контакты на полях форума».

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно направила приглашения на форум странам СНГ. Ожидается и участие официальных делегаций и представителей бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума заявлено 150 мероприятий.

Ранее в Кремле рассказали, какие компании не пустят обратно в Россию.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!