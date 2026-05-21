В МИД РФ заявили, что западный бизнес по-тихому регистрируется на ПМЭФ

МИД РФ: западный бизнес не афиширует свои заявки на участие в ПМЭФ

Западные бизнесмены подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), но не афишируют это, рассказал РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Он отметил, что, несмотря на регистрацию, западные участники могут не выступать на мероприятии, но «проводят какие-то контакты на полях форума».

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум будет проходить с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем станет Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно направила приглашения на форум странам СНГ. Ожидается и участие официальных делегаций и представителей бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума заявлено 150 мероприятий.

