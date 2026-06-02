Путина пригласили на саммит АСЕАН

Манила направила приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Филиппины для участия в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил РИА Новости посол республики в Москве Игорь Байлен.

«Насколько я помню, его (приглашение. — прим. ред.) направили в прошлом году или в начале текущего года», — сказал дипломат.

При этом филиппинская сторона пока не получила ответ на приглашение. По словам Байлена, в Маниле надеются, что Владимир Путин сможет посетить страну.

Саммит АСЕАН на Филиппинах пройдет 10–12 ноября.

1 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что вопрос об участии президента РФ в саммите Россия — АСЕАН, который состоится в Казани, находится на стадии рассмотрения.

Саммит запланирован на 18 июня и приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. В рамках встречи ожидается участие глав государств и правительств, представителей министерств, а также региональных организаций.

Ранее Путин оценил итоги своего визита в Казахстан.