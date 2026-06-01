Путин назвал атаку на колледж в ЛНР сознательным преступлением Киева

Действия киевских властей в Старобельске и Геническе, представляют собой сознательные преступления, которые изменяют характер всего конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном расследованию теракта в Старобельске, пишет РИА Новости.

«Киевская верхушка, совершая тяжкие преступления против детей и подростков в педагогическом колледже в Старобельске и сейчас в Геническе, решила открыть новую страницу в своей истории преступлений и изменить качество конфликта», — отметил Путин, добавив: «Это их выбор».

В завершение открытой части совещания президент сообщил, что обсуждение продолжится в закрытом формате.

22 мая беспилотники украинских вооруженных сил атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. В результате атаки обрушилось пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Более 60 человек получили ранения, 20 из них не удалось спасти.

Накануне дроны ВСУ атаковали Геническ в Херсонской области. В результате удара один ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще 11 человек пострадали.

