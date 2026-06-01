На Украине заверили, что США продолжают поставлять «критические важное вооружение»

МО Украины: взносов в программу PURL достаточно для продолжения помощи от США
Взносов от стран-партнеров в программу помощи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) достаточно для продолжения поставок Украине критически важного вооружения из США. Об этом заявили в оборонном ведомстве страны, сообщает «Укринформ».

«Объем взносов в программу PURL достаточен для продолжения поставок Украине критического вооружения из США, помощь продолжает поступать», – заявили в ведомстве.

Там также отметили, что не будут делиться конкретными данными о помощи и странах, которые вносят свой финансовый вклад. Эта информация публично не комментируется, подчеркнули в МО Украины.

До этого президент Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к американскому коллеге с просьбой о помощи. Он направил лидеру США письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы».

При этом в ВСУ уже заявляли, что украинская ПВО оказалась «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».

Ранее шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о поставках средств ПВО Украине.

 
