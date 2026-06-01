Песков переадресовал военным заявление Литвы о непредоставлении неба ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал вопрос о недавнем заявлении Литвы, касающемся запрета на использование ее воздушного пространства для атак на Россию, военным экспертам. Об этом пишет РИА Новости.

«Оценку должны дать наши специалисты, так как именно они располагают точной информацией. Военные эксперты занимаются этой оценкой», — отметил Песков.

10 апреля Эстония, Латвия и Литва заявляли, что не давали согласия Украине на использование своих территорий и воздушного пространства для ударов беспилотников по России.

При этом председатель Морской коллегии России Николай Патрушев отметил, что соседние страны фактически участвуют в атаках украинских беспилотников на российские порты на Балтике, поскольку маршрут полета дронов требует тщательной проработки и, как минимум, согласования с властями тех стран, над которыми они пролетают.

Ранее в ЕС заявили о риске войны на фоне инцидентов с дронами в Европе.

 
