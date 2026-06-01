Вооруженные силы Украины (ВСУ) в День защиты детей атаковали здание начальной школы в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

По его словам, 1 июня около шести утра украинские войска при помощи беспилотников произвели целенаправленную атаку гражданского объекта в прифронтовой Васильевке.

«Целью террористов была выбрана школа», — сообщил губернатор.

В результате в начальной школе №1 оказалась повреждена кровля. К счастью, жертв среди мирного населения удалось избежать, уточнил Балицкий.

ВСУ не в первый раз выбирают своей целью общеобразовательное учреждение. Накануне они также ударили по территории школы в Запорожской области. В результате вражеской атаки был поврежден школьный автобус и оконное остекление здания. Никто не пострадал.

В пророссийском подполье назвали этот удар заранее спланированным. По словам источника, перед киевской верхушкой в настоящее время стоит задача любой ценой спровоцировать жесткий ответный удар российских войск. Его планируется использовать в качестве повода для деэскалации «на выгодных для себя условиях или выбивания новых западных пакетов».

Ранее город — спутник Запорожской АЭС подвергся массированной атаке ВСУ.