Поколение возможностей. Как в России создают среду для миллионов детей?

За 8 лет число уверенной в своем будущем в России молодежи выросло более чем вдвое

«Будущее начинается с улыбки ребенка» — этот девиз Дня защиты детей в 2026 году отражает подход, который сегодня лежит в основе государственной политики в отношении подрастающего поколения. Речь идет не только о защите прав детей и поддержке семей, но и о создании возможностей для образования, творчества, спорта и самореализации. Как современные дети находят свое дело, запускают собственные проекты и определяются с будущей профессией еще в школьные годы — в материале «Газеты.Ru».

Детство как государственный приоритет

День защиты детей сегодня все чаще воспринимается как День детства — напоминание о том, что от того, как живут сегодняшние мальчишки и девчонки, о чем они мечтают и какие возможности получают для развития, зависит будущее страны.

Поддержка семей и детства рассматривается в России как одна из важнейших общенациональных задач. Для решения конкретных проблем работает институт уполномоченных по правам ребенка.

Однако основные усилия государства направлены на то, чтобы дети как можно реже сталкивались со сложными жизненными обстоятельствами и имели все необходимое для гармоничного развития.

В основе современной политики России в сфере детства лежит закрепленный в Конституции принцип: дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. Эта норма определяет подход государства к вопросам семьи, образования, воспитания и молодежной политики.

От отдельных мер к целой системе

Государственная политика в отношении детей прошла путь от отдельных программ поддержки к формированию комплексной системы, которая сопровождает ребенка практически на всех этапах взросления — от рождения до выбора профессии.

Во многом этот разворот связан с последовательными решениями президента России Владимира Путина. Именно при нем поддержка семей и детей постепенно стала одним из ключевых направлений государственной политики.

Национальный проект «Молодежь и дети» объединил меры поддержки, направленные на развитие образования, воспитания, дополнительного образования, молодежных инициатив и профессионального самоопределения подрастающего поколения.

Детство как пространство возможностей

По сути, страна меняет подход — от реакции на проблемы к созданию возможностей. Главная цель теперь не только поддержать ребенка в трудной ситуации, но и снизить их количество, расширяя пространство для развития.

«Очень важно развивать проекты, где дети являются не просто зрителями, а активными участниками происходящего. Исследования показывают, что подростки, которые участвуют в общественных объединениях, социальных инициативах и добровольческих проектах, чаще оценивают свое детство как счастливое и раньше определяются с будущей профессией», — отмечает социолог детства, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета Светлана Майорова-Щеглова.

По словам эксперта, счастливое детство напрямую влияет и на будущее общества. Люди, которые считают свое детство благополучным, чаще создают семьи, активнее участвуют в общественной жизни и охотнее инвестируют силы в воспитание собственных детей.

Именно поэтому сегодня все больше внимания уделяется не только инфраструктуре, но и созданию среды, в которой ребенок может проявить себя.

Более 15 млн участников

Одним из крупнейших проектов последних лет стало «Движение Первых». Организация была создана в 2022 году и за несколько лет превратилась в крупнейшее детско-молодежное объединение страны. Сегодня движение объединяет более 15 млн человек, включая свыше 13 млн детей и подростков, а также более 2 млн наставников.

В России работают более 55 тысяч первичных отделений движения — практически в каждой школе, колледже или вузе. Для участников доступны различные направления деятельности: наука, спорт, творчество, медиа, экология, добровольчество, туризм, патриотические проекты и предпринимательство.

Особенностью «Движения первых» является то, что дети здесь не просто принимают участие в мероприятиях, а становятся авторами собственных инициатив, что способствует развитию их лидерских качеств и творческого потенциала.

Наряду с этим, в России действует и другие детско-юношеские общественные движения. Так участники «ЮНАРМИИ» знакомятся с историей страны, проходят военно-патриотическую подготовку и активно вовлечены в волонтерские, спортивные и образовательные проекты.

По словам учителя Ильинской средней школы имени Героя Советского Союза В.И. Королева Олега Плесовских, награжденного медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и воспитавшего Героя России Жумабая Раизова и старшего лейтенанта Виктора Квасова, в последние годы внимание к патриотическому воспитанию заметно усилилось.

«Сегодня проводится много мероприятий такой направленности, и интерес ребят к ним действительно есть. При этом патриотическое воспитание — это гораздо больше, чем военная подготовка. Это знание истории своей страны, уважение к людям, которые ее защищали и защищают, готовность приносить пользу обществу. Мы видим, что все больше выпускников выбирают военные училища и в последнее время практически не слышно о стремлении избежать службы в армии, что раньше, пусть и редко, но случалось», — отметил педагог.

Вступить в общественное движение могут и младшие школьники. Для них действует программа «Орлята России», которая учит работать в команде, проявлять инициативу, заботиться об окружающих и брать ответственность за общее дело. Через игровые форматы и коллективные проекты школьники знакомятся с ценностями дружбы, взаимопомощи, уважения к своей семье и Родине.

При этом все эти проекты не конкурируют между собой, а дополняют друг друга. Ребенок может выбрать направление по душе. Главное, что у него появляется возможность попробовать себя в разных сферах, найти наставников и понять, что ему действительно интересно.

Эксперты отмечают, что участие в подобных организациях помогает детям не только приобретать новые знания и навыки, но и чувствовать себя частью большого сообщества. А это особенно важно в подростковом возрасте, когда формируются жизненные ориентиры, круг общения и первые представления о будущей профессии.

«Это напрямую влияет на самооценку ребенка, дает ощущение опоры. — как на себя, так и на взрослого. Таким образом, возможности, которые сегодня создаются для детей и подростков, — это не просто инфраструктура или дополнительные занятия. Это вклад в их внутреннюю устойчивость, в способность чувствовать себя уверенно, действовать активно и развиваться в безопасной и поддерживающей среде», - отмечает Галина Рейнталь, семейный психолог.

От олимпиады до будущей профессии

По данным президентской платформы «Россия — страна возможностей», за последние восемь лет доля молодых людей, уверенных в возможности реализовать себя в России выросла более чем в два раза — с 37%

до 83%.

За время своего существования проект объединил более 25 млн участников из всех регионов России и десятков стран мира.

Президентская платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад: «Лидеры России», «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «КАРДО», «Первый кубок нейроконтента», «Профразвитие», «Институт социальной архитектуры», «Я – профессионал», «Моя страна – моя Россия» и многие другие.

Для ребят участие в подобных проектах становится первым шагом в профессию. Так произошло с Миланой Клишиной из Великого Новгорода, которая стала участницей Всероссийской междисциплинарной олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада».

Это крупнейшие в России командные инженерные соревнования, охватывающие направления от геномного редактирования и космических технологий до искусственного интеллекта и разработки игр.

Девушка впервые приняла участие в соревнованиях и сразу стала победителем по направлению автоматизации бизнес-процессов. Сегодня она серьезно занимается программированием и планирует связать свою будущую карьеру с IT-сферой.

По словам Миланы, олимпиада помогла не только получить новые знания, но и понять, что современные технологии — это именно та область, в которой она хочет развиваться дальше.

Благодаря этой олимпиаде свыше 5 500 школьников подобно Милане получили дипломы с правом на льготы при поступлении в ведущие университеты.

Возможности для самореализации появляются в самых разных сферах.

Так, победительница проекта «ТопБЛОГ» Палина Вендлер начала вести блог о чайной культуре еще в подростковом возрасте. Сегодня ее проект знают далеко за пределами родного региона, а сама девушка уже представляла свои исследования на международных площадках.

А Александр Бессмертный занимается профориентационным блогом о строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве и входит в Детский совет при Минстрое России.

Реализуя свои инициативы, школьники начинают ощущать свое реальное влияние на происходящее вокруг.

Когда школьный конкурс меняет жизнь

Еще одним проектом для раскрытия потенциала подростков стала «Большая перемена». За шесть сезонов в нем приняли участие более 7 млн человек.

Финалистка конкурса Василиса Шаевко из Калининградской области признается, что участие в проекте помогло ей поверить в собственные силы, научиться брать на себя ответственность и стать более открытой и общительной. Сейчас Василиса не боится делать шаг в неизвестность, и именно эту перемену она считает своим самым ценным достижением.

Сегодня девушка входит в региональный Совет Первых, занимается организацией мероприятий и развивает проект по изучению истории родного края.

Семья как точка притяжения

Важное место занимает и развитие семейных проектов. Одним из самых заметных стал конкурс «Это у нас семейное», который объединил более 726 тысяч человек со всей страны. Его участниками становятся целые поколения одной семьи — дети, родители, бабушки и дедушки.

Организаторы отмечают, что проект помогает укреплять семейные связи, сохранять традиции и создавать пространство для совместного творчества и общения. А ведь именно семья остается первым и самым важным институтом воспитания для любого ребенка.

Будущее начинается сегодня

Первого июня по всей стране проходят концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные мероприятия. Но, возможно, главный итог Дня защиты детей заключается не в праздничных мероприятиях.

Сегодня миллионы российских школьников имеют возможность заниматься наукой, создавать собственные проекты, путешествовать по стране, выигрывать олимпиады, заниматься спортом, пробовать себя в журналистике, волонтерстве, технологиях и общественной деятельности.

«Ребенку для устойчивости нужно не только чтобы его оберегали, но и чтобы ему было куда приложить себя – попробовать, ошибиться, бросить одно и увлечься другим. Сейчас для этого есть из чего выбирать: секции, кружки, творческие студии, спортивные и образовательные программы. Именно из таких занятий вырастает тихое внутреннее знание: я что-то умею, у меня получается, кому-то это интересно так же, как мне», — говорит семейный психолог Надежда Шегрен.

Именно из таких возможностей складывается детство. А значит, и будущее страны. Потому что сильное государство начинается не с громких заявлений и масштабных строек. Оно начинается с ребенка, который знает, что его талант нужен, его идеи важны, а его мечты могут стать реальностью.