В Молдавии раскритиковали политику Санду

Президент Молдавии Майя Санду проводит курс, представляющий интересы меньшинства. Об этом заявил депутат парламента республики Константин Старыш, передает ТАСС.

«То, что происходит сегодня, я бы назвал так: управление абсолютным меньшинством от имени абсолютного меньшинства», — сказал депутат.

По его словам, антинародность курса Санду «показывает любой социологический опрос, даже заказанный правящей партией». Депутат считает, что большинство жителей страны не против отношений с Западом, но они выступают и за сохранение и развитие связей с Россией.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

В мае Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.