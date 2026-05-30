Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Молдавии раскритиковали политику Санду

Депутат Старыш: Санду проводит антинародный курс
Global Look Press

Президент Молдавии Майя Санду проводит курс, представляющий интересы меньшинства. Об этом заявил депутат парламента республики Константин Старыш, передает ТАСС.

«То, что происходит сегодня, я бы назвал так: управление абсолютным меньшинством от имени абсолютного меньшинства», — сказал депутат.

По его словам, антинародность курса Санду «показывает любой социологический опрос, даже заказанный правящей партией». Депутат считает, что большинство жителей страны не против отношений с Западом, но они выступают и за сохранение и развитие связей с Россией.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

В мае Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.

 
Теперь вы знаете
«LO» вместо «LOGIN»: как Пентагон почти изобрел интернет и что было дальше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!