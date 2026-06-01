Путин проведет по видеосвязи заседание совета по русскому языку

Президент России Владимир Путин во вторник, 2 июня, проведет заседание Совета по поддержке русского языка и национальных языков РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Второго июня 2026 года глава государства по видеосвязи проведёт заседание Совета при президенте, посвященное государственной политике в области сохранения и развития русского языка, а также языков народов, проживающих в Российской Федерации», — говорится в релизе.

Уточняется, что с основным докладом выступит советник президента Елена Ямпольская. Она осветит текущее выполнение поручений главы государства и обозначит ключевые векторы деятельности Совета.

Среди тем обсуждения — дополнительные меры по укреплению позиций русского языка и языков народов России, включая поддержку издательских и просветительских инициатив.

В конце мая правительство утвердило масштабный комплекс из 120 мер, призванных обеспечить поддержку и развитие русского языка и языков этнических групп России, а также укрепить их позиции на международной арене. Среди ключевых инициатив – разработка интерактивных онлайн-курсов по русскому языку для иностранцев, адаптированных под реалии жизни в России. Также предлагается организовать двусторонний перевод детской литературы: русскоязычных книг – на языки стран ближнего зарубежья, и наоборот.

Ранее Путин назвал варварами тех, кто не уважает культуру России.