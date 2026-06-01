Североатлантический альянс заинтересован в смене власти в Сербии и хочет поставить на место президента республики своего человека — «марионетку на ниточках». Об этом в интервью ТАСС заявил бывший вице-премьер республики Александр Вулин, отвечая на вопрос о попытках НАТО отстранить от власти президента Сербии Александара Вучича.

«Прежде всего НАТО очень заинтересована в том, чтобы поменять власть в Сербии», — отметил он.

Политик добавил, что в альянсе не хотят видеть независимую страну, президента и правительство Сербии.

Он также добавил, что действующий глава республики Александар Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок, поскольку в Конституции Сербии президентом можно быть только два срока. При этом Вулин выразил уверенность, что действующий глава республики после ухода со своего поста останется частью новой политической жизни Сербии.

25 мая во время своего визита в Китай Вучич заявил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. При этом политик отметил, что не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Бориса Тадича.

