Вучич решил не баллотироваться на новый президентский срок

Вулин: Вучич не будет вновь баллотироваться на пост президента Сербии

Бывший вице-премьер Сербии и председатель «Движения социалистов» Александар Вулин заявил в интервью агентству ТАСС, что действующий глава республики Александар Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок.

«Нет, — сказал Вулин, отвечая на вопрос, могут ли слова Вучича об отставке означать его намерение баллотироваться снова.

Бывший вице-премьер отметил, что Вучич является конституционным лидером, а в Конституции Сербии президентом можно быть только два срока. При этом Вулин выразил уверенность, что действующий глава республики после ухода со своего поста останется частью новой политической жизни Сербии.

«Он по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет», — сказал Вулин.

25 мая во время своего визита в Китай Вучич заявил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. При этом политик отметил, что не планирует ограничивать свои полномочия по примеру бывшего президента Бориса Тадича.

Второй президентский мандат Вучича истекает весной 2027 года.

