Историк Латышев: Вучич понимает, что Сербия не вступит в ЕС

Никакого «полноправного членства» в Европейском союзе (ЕС) у Сербии не будет, и президент республики Александр Вучич это прекрасно понимает. Такое мнение в своем материале для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, комментируя недавнее заявление политика о возможной отставке.

Кроме того, по его словам, Белграду придется согласиться на предоставление Косово статуса кандидата на вступление в ЕС, и Вучич не хочет с этим ассоциироваться.

«В Белграде также прекрасно понимают, что мощному ВПК Сербии прикажут на полную катушку работать на Украину, и без всяких «фиговых листков» — с поставками комплектующих для сборки третьим странам, как сейчас. СВР уже разоблачала Белград на этот счет», — отметил Латышев.

Помимо этого, нынешнее руководство Сербии понимает, что разрыв отношений с Москвой по требованию Брюсселя вызовет сильное недовольство в стране, добавил он.

26 мая Вучич заявил, что из-за отказа принять антироссийские санкции Белград так и не смог открыть ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз.

До этого президент Сербии в ходе визита в Китай сообщил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. При этом его полномочия истекают через год — 31 мая 2027-го.

