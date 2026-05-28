Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Экс-президент Польши отказался поддерживать Зеленского из-за чествования лидеров ОУН

Валенса снял с груди флаг Украины и отказался поддерживать Зеленского
Global Look Press

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что снял с груди значок с флагом Украины и больше не будет поддерживать украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Так Валенса отреагировал на участие Зеленского в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Андрея Мельника.

«Президент Украины, отмечая бандитов из УПА (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия — прим. ред.), ранил меня и всех наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!» — написал Валенса.

С начала российской специальной военной операции Валенса регулярно появлялся на публике со значком в цветах флага Украины.

26 мая депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Зеленский открыто признался в фашизме, воздав почести одному из лидеров ОУН Андрею Мельнику. Политик отметил, что режим Зеленского является бандеровским. По его словам, Украина становится фашистским государством.

В тот же день МИД Израиля осудил проведение на Украине церемонии перезахоронения Андрея Мельника, который сотрудничал с нацистами. Ведомство выразило сожаление в связи с решением провести официальную государственную церемонию и призвало не игнорировать историческую правду.

Ранее Медведев призвал Зеленского бояться духа своего деда-фронтовика после решения перезахоронить нациста Мельника.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!