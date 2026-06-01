Посол напомнил Сербии о выгодах от безвизового режима с Россией

Безвизовый режим с Российской Федерацией выгоден самой Сербии, подход к этому вопросу должен быть рациональным и дружеским. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Бочан-Харченко, передает РИА Новости.

«Это большую выгоду приносит Сербии и во всяком смысле, но прежде всего, хочу подчеркнуть, в человеческом и гуманитарном смысле и, конечно, для бизнеса...» — сказал дипломат.

По словам Бочан-Харченко, в Сербии одни люди больше думают о сотрудничестве с российским государством, другие — с западными странами. Однако Белграду предстоит сделать выбор, отметил посол.

В настоящее время в парламенте Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией. По словам главы комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в стране становится больше инициатив, направленных против РФ. На этом фоне председатель парламента Ана Брнабич на конференции в Праге сказала, что не считает братскими отношения Сербии и России. Она пояснила, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, потому что сам под них попадал в 1990-е.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия отмены безвизового режима Сербии с Россией будут проработаны.

