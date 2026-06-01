Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Бизнес

В Сербии задумались об отказе от безвиза с Россией

«Известия»: в парламенте Сербии обсуждают отмену безвиза с Россией до конца года
Elena Elisseeva/Shutterstock/FOTODOM

В парламенте Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией, пишут «Известия».

По словам главы комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в стране становится больше инициатив, направленных против РФ.

На этом фоне председатель парламента Ана Брнабич на конференции в Праге сказала, что не считает братскими отношения Сербии и России. Она пояснила, что Белград не вводит санкции в отношении Москвы, потому что сам под них попадал в 1990-е.

«Рассматриваем такую последовательную позицию как подтверждение самостоятельного, взвешенного внешнеполитического курса Сербии», — заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Она уверен, что Москва и Белград продолжают успешно взаимодействовать по всем ключевым направлениям. Однако в статье отмечается, что в прошлом году сербский МИД обещал синхронизировать свою визовую политику с европейской в 2026-м.

В прошлом месяце стало известно, что Министерство экономического развития РФ прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

Ранее эксперт объяснил разворот Вучича в сторону Евросоюза.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!