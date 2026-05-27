Эксперт объяснил разворот Вучича в сторону Евросоюза

Журналист Латышев: Сербии придется развернуться в сторону ЕС
Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что отказ Белграда от антироссийских санкций тормозит вступление республики в Европейский союз (ЕС).

Обозреватель напомнил, что недавно Вучич говорил о возможной отставке. И эти события, по его мнению, взаимосвязаны — сербский лидер прекрасно понимает последствия разворота в сторону ЕС, но выбора у него почти не осталось.

«Другого выхода у Сербии, увы, нет: она уже окружена НАТО, экономически и финансово полностью зависит от ЕС», — пишет Латышев.

При этом он считает, что сам Вучич не хочет ассоциироваться с окончательным разрывом отношений с Россией. Именно поэтому разговоры о возможной отставке прозвучали именно сейчас — в момент, когда давление на Белград со стороны Брюсселя и проевропейских протестующих усиливается.

Накануне Вучич заявил, что из-за отказа принять антироссийские санкции Белград так и не смог открыть ни одной главы переговоров о вступлении в Евросоюз.

25 мая президент Сербии в ходе визита в Китай сообщил, что он скоро может подать прошение о своей отставке. При этом его полномочия истекают через год — 31 мая 2027-го.

Ранее в Сербии назвали сентиментальную причину своего отказа от санкций против РФ.

 
