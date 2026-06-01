В Кремле прокомментировали информацию о планах Сербии отменить безвизовый режим с РФ

Darko Vojinovic/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал информацию о планах Сербии отменить безвизовый режим с РФ.

«Как правило, такие решения симметричны, принимаются на основе зависимости. Как только проработка будет завершена, о результатах вы узнаете», — сказал представитель Кремля.

В настоящее время в парламенте Сербии обсуждают отмену безвизового режима с Россией. По словам главы комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, в стране становится больше инициатив, направленных против РФ. На этом фоне председатель парламента Ана Брнабич на конференции в Праге сказала, что не считает братскими отношения Сербии и России. Она пояснила, что Белград не вводил санкции в отношении Москвы, потому что сам под них попадал в 1990-е.

В прошлом месяце стало известно, что министерство экономического развития РФ прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном.

