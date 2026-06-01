На Украине боятся, что пакистанцев и индусов станет больше, чем коренных жителей

Украина через 30 лет может столкнуться с демографической катастрофой, в случае сохранения текущего темпа ввоза трудовых мигрантов. Об этом заявил офицер ВСУ Денис Ярославский на YouTube канале «Открыто».

Украинский военный отметил, что трудовая миграция – это катастрофа для Украины. Пакистанцы, индусы и другие мигранты заменяют украинцев.

По его словам, если тенденция ввоза мигрантов будет увеличиваться, то уже через 30 лет на одного украинского школьника придется шесть индийских детей. По мнению военного, это и будет означать демографическую катастрофу в стране.

В мае глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник предположил, что в ближайшие годы Киев, возможно, закроет границу для своих граждан и откроет ее для трудовых мигрантов из-за нехватки рабочей силы. Он отметил, что вскоре в какой-то степени украинцы станут «смесью индуса, бангладешца и так далее».

Однако украинский демограф Элла Либанова рассказала, что на Украину не приедет много иностранцев из-за бедности страны. По ее мнению, Украина никуда не денется от мигрантов.

Ранее в США заявили, что вскоре Украина исчезнет как государство из-за накопившихся проблем.

 
