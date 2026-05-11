Россия готовится к безвизовому режиму еще с тремя странами

Минэкономразвития: Россия прорабатывает безвиз с Кувейтом, Бахрейном и Малайзией
Министерство экономического развития России прорабатывает вопрос введения безвизового режима с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что поездки в эти страны без виз могут стать доступными уже в ближайшее время.

В Минэкономразвития напомнили, что по состоянию на апрель 2026 года россияне могут посещать без виз 86 государств. Еще в 38 странах действует упрощенный порядок въезда — оформить документы можно онлайн или получить визу по прибытии.

О планах расширить безвизовый режим с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом в начале апреля говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В Министерство иностранных дел России сообщали, что работа по этому направлению ведется с 2023 года.

Кроме того, с 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Согласно новым правилам, россияне смогут находиться на территории королевства без визы до 90 дней суммарно или непрерывно в течение календарного года. При этом для работы, учебы, проживания, а также совершения хаджа или умры по-прежнему потребуется отдельная виза.

Ранее Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать в королевстве до 90 дней.

 
