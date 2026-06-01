Пашинян высказался об отношениях России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что Еревану удастся выстроить новые отношения с Москвой, поскольку они основываются на открытости и искренности. Об этом политик заявил в видеообращении по вопросам внешней политики, опубликованном агентством «Арменпресс».

По его словам, В настоящее время Армения развивает и придает большое значение отношениям с Российской Федерацией.

Премьер подчеркнул, что сейчас отношения двух стран находятся «в стадии трансформации». Пашинян отметил, что считает эту стадию позитивной, потому что в условиях новой ситуации Армения выстраивает новые отношения с Россией.

29 мая президент России Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Тогда же Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза, в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в ЕС либо пребывании в ЕАЭС.

