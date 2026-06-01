В сенате США признали неудобную правду об Иране

Сенатор Кунс: Иран стал сильнее, чем был до начала войны с США

Сенатор от Демократической партии Крис Кунс заявил, что Иран стал сильнее, чем был до нападения Соединенных Штатов и Израиля. Его слова приводит телеканал Fox News.

«Честно говоря, Иран стал сильнее, чем 90 дней назад, до этой войны, потому что он использовал свои дешевые беспилотники не только для перекрытия Ормузского пролива, но и для нападения на наших партнеров и союзников в регионе, нанося ущерб нефтегазовой инфраструктуре, атакуя наши посольства и базы», — заявил Кунс.

По его словам, Вашингтону необходимо найти более сильный и эффективный ответ на действия Ирана в Ормузском проливе.

29 мая иранское агентство Fars опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США. Из материала следует, что Тегеран хочет получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом. Кроме того, иранская сторона настаивает, что вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки активов. При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя.

Ранее США нанесли удары по военному объекту Ирана.