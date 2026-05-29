В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

Иранское агентство Fars со ссылкой на источник опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США.

Из материала следует, что Тегеран хочет получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом. Иранская сторона настаивает, что вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки активов.

При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается, говорится в сообщении.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя.

28 мая Иран и США обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся.

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.