Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Иране раскрыли детали проекта соглашения с США

Fars: Иран по итогам сделки с США хочет получить $12 млрд
Shutterstock

Иранское агентство Fars со ссылкой на источник опубликовало детали проекта соглашения Ирана и США.

Из материала следует, что Тегеран хочет получить $12 млрд из замороженных активов за рубежом. Иранская сторона настаивает, что вопросы санкций и ядерная программа будут обсуждаться после перемирия в Ливане и разморозки активов.

При этом демонтаж атомных объектов и утилизация иранских ядерных материалов не подразумевается, говорится в сообщении.

До этого спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя.

28 мая Иран и США обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, уничтожив пусковую установку БПЛА. В ответ на это Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США и пообещал действовать более решительно, если атаки продолжатся. Что стало причиной — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США планируют поэтапно снимать морскую блокаду Ирана.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!