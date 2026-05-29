В Иране заявили, что добиваются уступок от США не через переговоры, а на поле боя

В парламенте Ирана заявили, что добиваются уступок от США при помощи ракет

Иран добивается уступок от США не через переговоры, а при помощи ракет на поле боя. Об этом заявил в соцсети Х спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

«Мы добиваемся уступок не путем диалога, а с помощью ракет. На переговорах мы лишь их поясняем. Мы не верим в гарантии и слова. Критерием [доверия] являются только действия», — написал Галибаф.

По его словам, победителем в соглашении всегда становится тот, кто «готов к войне на следующий день».

28 мая Иран и США обменялись ударами. Американская армия атаковала портовый город Бендер-Аббас, а Корпус стражей исламской революции нанес удар по авиабазе США.

До этого американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе, пишет портал Axios. По его данным, сделка еще не заключена: окончательное решение еще не приняли ни Дональд Трамп, ни власти Ирана.

При этом иранское агентство Tasnim сообщает, что финальный текст еще не утвержден.

Ранее Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива.