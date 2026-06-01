Беседа министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, касавшаяся ударов возмездия по столице Украины, стала предупреждением для западных стран. Об этом пишет Die Weltwoche.

«Хотя Москва пока не привела свою угрозу в исполнение, сам факт свидетельствует о том, что ставки продолжают расти. Теперь противники (РФ и коллективный Запад. — «Газета.Ru») подходят все ближе к новому уровню эскалации», — говорится в материале.

Журналисты обратили внимание, что власти западных государств как будто специально игнорируют предупреждения о возможных последствиях принятых ими решений. По данным издания, они продолжают говорить о якобы слабости Москвы, вопреки словам российского лидера Владимира Путина о приближении конфликта к своему завершению.

25 мая в министерстве иностранных дел РФ объявили, что армия страны приступит к последовательному нанесению системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Москва решила таким образом ответить на атаку украинских дронов на колледж в Старобельске, где пострадали десятки человек. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ежедневных ударов по столице Украины, пояснил, что «системность не равна периодичности».

