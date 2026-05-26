Украину ждут трудные времена после заявления министерства иностранных дел России о планах военных нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Об этом заявило итальянское издание L.

«Украинцам рекомендуется держаться подальше от любых зданий, которые могут быть расценены как военные цели. Преступные провокации Украины встретят мощный ответный удар», — отмечается в публикации.

По мнению издания, российская сторона не просто предупреждает Киев о неизбежном возмездии за теракт в Старобельске, но и таким образом обращается к гражданским.

«Впервые в таком тоне МИД РФ призывает иностранцев, в том числе сотрудников дипломатических миссий и представителей международных организаций, скорее покинуть город», — добавил автор.

25 мая министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко назвала тех, кто должен ответить за трагедию в Старобельске.