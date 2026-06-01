Трамп заявил о своих четких предложениях Тегерану по ядерному оружию

Трамп: у Ирана не будет ядерного оружия
В мирных предложениях президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Тегерану четко сказано, что у Исламской Республики не будет ядерного оружия. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп подверг критике «фейковый» телеканал CNN, в очередной раз заявивший, что сделка с Ираном по ядерной программе якобы вообще не касается ядерной темы. Между тем в ней совершенно четко говорится, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что в сделке очень подробно и развернуто разбираются и другие аспекты ядерной тематики. По его словам, большая часть соглашения посвящена именно этому.

31 мая газета The New York Times (NYT), сославшись на источники, сообщила, что Трамп ужесточил условия потенциальной сделки с Ираном по урегулированию конфликта.

9 мая президент России Владимир Путин назвал конфликт на Ближнем Востоке крайне сложным и тяжелым.

Ранее Трамп рассказал, какие вопросы между Соединенными Штатами и Ираном остались открытыми.

 
