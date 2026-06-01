Трамп показал дронопорт на крыше бального зала Белого дома

Президент США Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social опубликовал ИИ-картинку будущей базы БПЛА на крыше строящегося на территории Белого дома бального зала.

Глава государства проиллюстрировал публикацию двумя изображениями с дронами и военными на кровле будущего здания.

«Порт для дронов в бальном зале Белого дома будет, возможно, самым современным в мире!»— написал политик.

Он добавил, что база беспилотников будет защищать Вашингтон многие годы.

13 апреля Трамп в соцсети Truth Social опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором предстал в роли целителя. На картинке глава государства кладет одну руку на лоб лежащего в кровати пациента. От его прикосновения вокруг головы мужчины появляется свет.

Публикация вызвала ажиотаж среди пользователей. После этого глава Белого дома объяснил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, что он разместил изображение с собой в образе Иисуса Христа. На самом деле он выступил в качестве доктора, который помогает «людям выздоравливать». После критики американский лидер удалил пост с картинкой. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать этот инцидент.

Ранее Мелания Трамп обеспокоилась планами мужа снести часть Белого дома.