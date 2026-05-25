Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Единая Россия» дала старт праймериз для отбора кандидатов на выборах в Госдуму

Началось электронное предварительное голосование «Единой России»
Наталья Селиверстова/РИА Новости

На платформе «Единой России» стартовало предварительное голосование, в ходе которого будут определены кандидаты, которые представят партию на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В партии уточнили, что принять в процедуре участие могут избиратели, зарегистрированные через Госуслуги. Москвичи проходят авторизацию через сайт mos.ru.

Пройти регистрацию россияне могут до 29 мая. Проголосовать за кандидата — до 31 мая включительно.

Cекретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил доверие россиян к процедуре. По его словам, за годы проведения предварительного голосования в системе прошли регистрацию уже выше 10 млн избирателей.

«Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул Якушев.

Cообщается, что партия впервые проводит процедуру электронно по всей России. Для обеспечения легитимности голосования, а также сохранности данных избирателей и защиты от внешнего вмешательства «Единая Россия» разделила ключи шифрования блокчейна на четыре части.

Ключи, как сообщается, переданы Герою России Людмиле Болилая, сенатору Александру Карелину, главе «Ростелекома» Михаилу Осеевскому и президенту Фонда информационной демократии Илье Массуху.

«Единая Россия» совместно с жителями страны формирует списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе», — подчеркнула Болилая.

В свою очередь, замруководителя парламентской фракции «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что конкурс на процедуре составляет 12 человек на место. Заявки подали 630 участников СВО.

Осеевский отметил, что качество проведения процедуры год от года растет. Сегодня, по его мнению, электронное голосование стало неотъемлемой частью электоральных технологий в России.

«Единая Россия» уделяет обеспечению информационной безопасности большое внимание. Качество решений партии, профессионализм наших коллег не вызывают никаких сомнений в том, что вся эта будущая неделя пройдёт спокойно, без потрясений, и мы получим объективные результаты», — отметил Осеевский. Данное мнение разделяет и Массух.

В партии добавили, что для круглосуточного наблюдения за ходом процедуры она запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!