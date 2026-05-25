«Единая Россия» дала старт праймериз для отбора кандидатов на выборах в Госдуму

На платформе «Единой России» стартовало предварительное голосование, в ходе которого будут определены кандидаты, которые представят партию на выборах в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

В партии уточнили, что принять в процедуре участие могут избиратели, зарегистрированные через Госуслуги. Москвичи проходят авторизацию через сайт mos.ru.

Пройти регистрацию россияне могут до 29 мая. Проголосовать за кандидата — до 31 мая включительно.

Cекретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил доверие россиян к процедуре. По его словам, за годы проведения предварительного голосования в системе прошли регистрацию уже выше 10 млн избирателей.

«Это просто, удобно, абсолютно прозрачно и безопасно», — подчеркнул Якушев.

Cообщается, что партия впервые проводит процедуру электронно по всей России. Для обеспечения легитимности голосования, а также сохранности данных избирателей и защиты от внешнего вмешательства «Единая Россия» разделила ключи шифрования блокчейна на четыре части.

Ключи, как сообщается, переданы Герою России Людмиле Болилая, сенатору Александру Карелину, главе «Ростелекома» Михаилу Осеевскому и президенту Фонда информационной демократии Илье Массуху.

«Единая Россия» совместно с жителями страны формирует списки для голосования по выборам в Госдуму. Все инициативы и предложения людей учитываются в Народной программе», — подчеркнула Болилая.

В свою очередь, замруководителя парламентской фракции «Единой России» Евгений Ревенко сообщил, что конкурс на процедуре составляет 12 человек на место. Заявки подали 630 участников СВО.

Осеевский отметил, что качество проведения процедуры год от года растет. Сегодня, по его мнению, электронное голосование стало неотъемлемой частью электоральных технологий в России.

«Единая Россия» уделяет обеспечению информационной безопасности большое внимание. Качество решений партии, профессионализм наших коллег не вызывают никаких сомнений в том, что вся эта будущая неделя пройдёт спокойно, без потрясений, и мы получим объективные результаты», — отметил Осеевский. Данное мнение разделяет и Массух.

В партии добавили, что для круглосуточного наблюдения за ходом процедуры она запустила работу федерального и региональных ситуационных центров.