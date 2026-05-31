Стало известно, что Лукашенко пообещал членам делегации РФ на саммите ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал высокопоставленным членам российской делегации, участвовавшей в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане, передать белорусский картофель. Об этом телеканалу «Беларусь 1» рассказала вице-премьер Белоруссии Наталья Петкевич.

«И президент напомнил, что обязательно надо из молодого урожая ее передать», — рассказала она.

Петкевич добавила, что Москва и Минск в рамках встречи обсудили определенные проблемы и вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Союзного государства, в том числе о совместном реагировании на вызовы.

29 мая президент России Владимир Путин провел встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза.

В этот же день в Астане прошло заседание ВЕЭС, на котором присутствовал Владимир Путин. Он отметил, что в странах Евразийского экономического союза постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели участников объединения демонстрируют положительную динамику.

