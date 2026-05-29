Песков рассказал о выгоде ЕАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами назвал Евразийский экономический союз (ЕАЭС) продвинутой формой интеграции, которая приносит большую выгоду для стран-участниц. Его слова приводит РИА Новости.

«ЕАЭС — продвинутая форма интеграции на пространстве бывшего СССР. Это форма интеграции, которая приносит большую выгоду для государств-участников», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что каждая из стран получает дополнительные дивиденды, вносящие вклад в развитие ВВП каждого из государств-участников.

28 мая в Астане начался V Евразийский экономический форум, темой которого стала «ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект». В форуме участвует президент России Владимир Путин. Участники обсудят вопросы интеграции и сложную ситуацию с Арменией, стремящейся вступить в Европейский союз.

Программа форума включает около 30 тематических сессий по актуальным вопросам экономического взаимодействия внутри ЕАЭС и с третьими странами, а также с другими интеграционными объединениями.

Ранее Токаев призвал использовать новые технологии для укрепления потенциала ЕАЭС.