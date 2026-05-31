Макрон заявил о необходимости срочно отреагировать на действия Израиля в Ливане

Эскалация на юге Ливана неоправданна, и там необходимо срочно добиться режима тишины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем аккаунте в соцсети Х. Он подчеркнул, что обеспечение региональной стабильности должно начинаться именно с ливанской территории.

«Ничто не оправдывает нынешнюю серьезную эскалацию на юге Ливана. Что касается региональной стабильности, она должна начаться с Ливана, где необходимо срочно добиться, чтобы оружие замолчало», — написал французский лидер.

Макрон пообещал и дальше поддерживать ливанские власти в их усилиях по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что Париж инициировал созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения израильской кампании в Ливане. Оно должно состояться завтра.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил расширить наземную операцию в Ливане, а министр обороны страны Исраэль Кац объявил, что ЦАХАЛ взял под контроль замок Бофор — заложенную в XII веке крепость крестоносцев в 300 метрах севернее реки Литани, в 100 км к югу от Бейрута. С холма, где расположены развалины средневековой крепости, открывается обзор на многие районы Южного Ливана и северной части Галилеи. Израиль уже контролировал эту стратегическую точку с 1982 по 2000 годы.

Ранее власти Ливана назвали последствия израильского удара рядом с больницей в Тире.