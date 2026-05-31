Франция запросила экстренное заседание Совбеза ООН

Франция запросила срочное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) из-за военной операции Израиля на территории Ливана. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает РИА Новости.

Как подчеркнул министр, он не считает допустимыми действия израильской стороны и назвал операцию «серьезной ошибкой». Барро отметил, что ничто не может оправдать продолжение военных операций в Ливане и продвижение вглубь территории этой страны.

31 мая глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ захватил контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильская армия расширяет операцию в республике и берет под контроль стратегические районы.

Ранее Израиль атаковал нового лидера боевого крыла ХАМАС в Газе.

 
