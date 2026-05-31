Нетаньяху поручил расширить операцию в Ливане

Нетаньяху поручил расширить операцию против «Хезболлах» в Ливане
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил военнослужащим расширить операцию против ливанского движения «Хезболла» и усилить контроль над территориями в южном Ливане. Его слова приводит РИА Новости.

«Я поручил ЦАХАЛ расширить маневры в Ливане. Наши силы пересекли реку Литани. Они захватили стратегические районы. Они взяли под контроль хребет Бофор», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что теперь израильской армии необходимо углубить и расширить контроль над территориями, находящимися под контролем «Хезболлы».

31 мая глава министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Армия Израиля захватила контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане, где находится крепость крестоносцев Бофор.

26 мая Нетаньяху сообщил, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) расширяет операцию в Ливане и берет под контроль стратегические районы.

Ранее Израиль атаковал командующего спецназа «Хезболлы» в Бейруте.

 
