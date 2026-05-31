Власти Ливана назвали последствия израильского удара рядом с больницей в Тире

Минздрав Ливана: при ударе Израиля у больницы в Тире пострадали от 13 медиков

Израильский удар по территории рядом с больницей «Хирам» в ливанском городе Тир, привел к ранениям различной степени тяжести как минимум у 13 сотрудников медицинского учреждения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

Зданию больницы нанесен значительный ущерб. Ливанское агентство NNA уточнило, что удар был нанесен не по ней самой, а по непосредственно прилегающему к ее территории району.

В министерстве здравоохранения Ливана выразили поддержку персоналу клиники, отметив, что врачи и медсестры продолжают помогать населению, несмотря на сохраняющуюся угрозу их собственной безопасности.

Ливанский минздрав также призвал международное сообщество принять меры для прекращения израильских ударов, заявив об их нарастающем масштабе и несоблюдении норм международного гуманитарного права.

В связи с действиями Израиля в Ливане Франция обратилась в ООН с просьбой созвать экстренное заседание Совета безопасности организации и принять резолюцию по этому поводу.

Ранее Нетаньяху поручил расширить операцию в Ливане.

 
