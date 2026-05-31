Определена дата экстренного заседания Совбеза ООН

Al Jazeera: экстренное заседание Совбеза ООН по Ливану пройдет 1 июня
Экстренное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН) по Ливану пройдет в понедельник, 1 июня, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на дипломатические источники.

До этого Франция запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за военной операции Израиля на ливанской территории. В МИД республики считают недопустимыми действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и назвали операцию «серьезной ошибкой». Глава внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что ничто не может оправдать продолжение военных операций в Ливане и продвижение вглубь этой страны.

31 мая глава минобороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ получил контроль над важной стратегической высотой к северу от реки Литани в Ливане. Там расположена крепость крестоносцев Бофор.

Ранее власти Ливана показали последствия израильского удара у больницы в Тире.

 
