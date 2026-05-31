Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Лукашенко дал совет Армении

Лукашенко: Армении надо быть аккуратной, чтобы не повторить судьбу Украины
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Народу Армении следует быть очень аккуратным при выборе дальнейшего пути развития, чтобы не повторить судьбу Украины. Такой совет дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине», — сказал белорусский лидер.

Он призвал армян «быть мудрыми людьми» и не спешить. По мнению президента Белоруссии, прежде чем делать выбор между ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и Евросоюзом, народу Армении следует очень серьезно подумать.

До этого политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что путь Армении в ЕС может стать горем для армянского народа. По его мнению, республика в рамках евроинтеграции станет «второй Украиной» и продолжит разрушение своей экономики.

О том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян активно толкает свою страну «на курс бандеровской Украины», говорил и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, глава армянского правительства не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством.

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!