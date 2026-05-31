Лукашенко: Армении надо быть аккуратной, чтобы не повторить судьбу Украины

Народу Армении следует быть очень аккуратным при выборе дальнейшего пути развития, чтобы не повторить судьбу Украины. Такой совет дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло на Украине», — сказал белорусский лидер.

Он призвал армян «быть мудрыми людьми» и не спешить. По мнению президента Белоруссии, прежде чем делать выбор между ЕАЭС (Евразийский экономический союз) и Евросоюзом, народу Армении следует очень серьезно подумать.

До этого политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что путь Армении в ЕС может стать горем для армянского народа. По его мнению, республика в рамках евроинтеграции станет «второй Украиной» и продолжит разрушение своей экономики.

О том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян активно толкает свою страну «на курс бандеровской Украины», говорил и зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, глава армянского правительства не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством.

Ранее Макрон похвалил Армению за решение не быть «сателлитом России».